Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Χάος στους δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Δευτέρας

Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Χάος επικρατεί στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Δευτέρας, με την Αττική Οδό να εμφανίζει αυξημένη κίνηση, με καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, μετά από πτώση μπετόν στο οδόστρωμα, στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης.

Στον Κηφισό, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν, από τη Λ. Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Επιπλέον, προβλήματα σημειώνονται και στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το Μαρούσι αλλά και στο ύψος του Νέου Ψυχικού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Συγγρού από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Καρέα, τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

