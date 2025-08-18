Συνελήφθη 54χρονος που διακινούσε ναρκωτικά ως delivery σε Νέα Φιλαδέλφεια και Μενίδι

Χειροπέδες σε έναν 54χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Φιλαδέλφεια και το Μενίδι πέρασε η αστυνομία το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου.

Ο άνδρας συνελήφθη στο Μενίδι με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ το μεσημέρι στο Μενίδι, μετά από πληροφορίες για delivery που διακινεί ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σπίτι του 54χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 νάιλον συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους ενός κιλού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 8-8-2025 στην περιοχή των Αχαρνών, 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άνδρα ο οποίος διακινεί ναρκωτικές ουσίες στις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αχαρνών, κινούμενος με δίκυκλο που χρησιμοποιεί ως διανομέας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατόπιν ενδελεχούς έρευνας των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-12- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό ακατέργαστης κάνναβης,

-3- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -81- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και

-2- κινητές συσκευές τηλεφώνων παλαιάς τεχνολογίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.