Στις φλόγες επιχείρηση στο Μενίδι – Έσβησαν τη φωτιά σε λιγότερο από μία ώρα (βίντεο)
Επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.
Εξαιτίας της φωτιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, διεκόπη για περίπου μία ώρα η κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ειδικότερα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση στο Μενίδι έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που γύρω στις 7 το πρωί κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.
πηγή στην Google
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