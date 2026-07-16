Στις φλόγες επιχείρηση στο Μενίδι – Έσβησαν τη φωτιά σε λιγότερο από μία ώρα (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Εξαιτίας της φωτιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, διεκόπη για περίπου μία ώρα η κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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