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Στις φλόγες επιχείρηση στο Μενίδι – Έσβησαν τη φωτιά σε λιγότερο από μία ώρα (βίντεο)

Επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στις φλόγες επιχείρηση στο Μενίδι – Έσβησαν τη φωτιά σε λιγότερο από μία ώρα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 07:46

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδι.

Εξαιτίας της φωτιάς, που εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, διεκόπη για περίπου μία ώρα η κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς Μενίδι, ενώ επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Ειδικότερα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση στο Μενίδι έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που γύρω στις 7 το πρωί κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

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