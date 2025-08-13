Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 34χρονος έκρυβε ηρωίνη σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες άνω των 113 γραμμαρίων

DEBATER NEWSROOM

  Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

   Μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκε ο 34χρονος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο που χρησιμοποιούσε, εκεί όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 113,7 γραμμαρίων.

   Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

