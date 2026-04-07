Συνελήφθη 30χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας με ένα … θερμός

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι άνδρες της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες εξωτερικά καταστήματος τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας μεταλλικό θερμομονωτικό δοχείο (θερμός) με αποσπώμενο τμήμα στο κάτω μέρος, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα βρέθηκαν εντός του αποσπώμενου τμήματος του δοχείου, που είχε στην κατοχή του ο 30χρονος, 20 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 27,5 γραμμ. κάνναβης, ενώ σε επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-393- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -563- γραμμ. κάνναβης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών επιμερισμού και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.