Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Στενός ο κύκλος των υπόπτων – Τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών θα δώσουν τις απαντήσεις

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρα της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία ψάχνει τις απαντήσεις στα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, με τους δράστες να φέρεται ότι χρησιμοποίησαν τους ίδιους και στις 3 πολυκατοικίες των στελεχών της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη. Αποτελούνταν από γκαζάκι, πλαστικό μπουκάλι, εύφλεκτο υγρό, κομμάτια παραφίνης και προσάναμα τζακιού και μονωτικές ταινίες.

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Κάποιες από τις μονωτικές ταινίες που χρησιμοποιήθηκαν έμειναν ανέπαφες μετά την έκρηξη, με τις αρχές να εκτιμούν πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρεθούν πάνω τους DNA ή τα αποτυπώματα των δραστών.

Στο μεταξύ η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τα βίντεο ντοκουμέντο στα οποία φαίνεται ένας μαυροντυμένος άνδρας να τοποθετεί τον εμπρηστικό μηχανισμό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Περίπου 10 άτομα ο κύκλος των υπόπτων

Αντιτρομοκρατική και ΕΥΠ που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τις εμπρηστικές επιθέσεις, φέρεται να ρίχνουν την προσοχή τους σε ένα στενό κύκλο αντιεξουσιαστών, περίπου 10 ατόμων.

Όπως φαίνεται από την έρευνα, στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 2 άτομα τα οποία φέρεται να είναι γνωστά στις αρχές.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως πέρα από τους 2 αναφερόμενους, στην ομάδα συμμετείχαν άλλοι 2 «τσιλιαδόροι» και οι «στρατολογητές» τους.

Ήδη έχει ζητηθεί άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να «σαρωθούν» οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και να διαπιστωθεί από ποια κινητά εξέπεμψαν σήμα, στα σημεία των εμπρηστικών επιθέσεων.

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Αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής μιλώντας στην «Βραδινή» ανέφερε πως οι εμπρηστές είχαν σχεδιάσει τις επιθέσεις καθώς γνώριζαν πως τα συγκεκριμένα σπίτια δεν είχαν αστυνομική φύλακη.

Πηγές της πυροσβεστικής εκτιμούν μάλιστα πως το μοιραίο λάθος στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα έγινε όταν αποφάσισαν να τοποθετήσουν τον εμπρηστικό μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο άρπαξε φωτιά. Στα σπίτια των

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερα κρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών.

Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

Βίντεο ντοκουμέντο από τις κινήσεις των δραστών της εμπρηστικής επίθεσης στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

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Συγκεκριμένα, στο βίντεο του STAR φαίνεται ένας από τους δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης να μεταφέρει μια σακούλα που φέρεται να βρίσκεται μέσα ο εμπρηστικός μηχανισμός.

Στη συνέχεια, τον αφήνει μπροστά στα αυτοκίνητα, τον πυροδοτεί και εξαφανίζεται έχοντας τον χρόνο να μην κινδυνεύσει ο ίδιος που ήταν και ο στόχος του.

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Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και την σύλληψή τους για να δουν τα αίτια της δολοφονικής επίθεσης.