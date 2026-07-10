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Τρόμος στον αέρα σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε παράθυρο του αεροπλάνου και τραυματίστηκε επιβάτης (βίντεο)

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας

Τρόμος στον αέρα σε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο: Έσπασε παράθυρο του αεροπλάνου και τραυματίστηκε επιβάτης (βίντεο)
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Μία τρομακτική περιπέτεια βίωσαν επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο το πρωί της Παρασκευής (10/7).

Ειδικότερα, όπως ανέφερε επιβάτιδα στο rthess.gr, στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου.

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Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό.

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