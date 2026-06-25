Συναγερμός στην Ρόδο: Με ελικόπτερο η μεταφορά 21χρονου μέλους πλοίου στο νοσοκομείο
Το χρονικό της υπόθεσης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 όταν χρειάστηκε η μεταφορά ενός 21χρονου μέλους πληρώματος από πλοίο ανοικτά της Ρόδου.
Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ απογειώθηκε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας προς παραλαβή ενός 21χρονου αλλοδαπού ασθενού μέλους πληρώματος φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας από τη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου.
Ο 21χρονος πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
πηγή στην Google
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