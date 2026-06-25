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ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ρόδο: Με ελικόπτερο η μεταφορά 21χρονου μέλους πλοίου στο νοσοκομείο

Το χρονικό της υπόθεσης

Συναγερμός στην Ρόδο: Με ελικόπτερο η μεταφορά 21χρονου μέλους πλοίου στο νοσοκομείο
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 25/6 όταν χρειάστηκε η μεταφορά ενός 21χρονου μέλους πληρώματος από πλοίο ανοικτά της Ρόδου.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ απογειώθηκε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας προς παραλαβή ενός 21χρονου αλλοδαπού ασθενού μέλους πληρώματος φορτηγού πλοίου σημαίας Μάλτας από τη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου.

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Ο 21χρονος πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.

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