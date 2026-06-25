Μέτσοβο: Βίντεο με την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη πηγών Αώου, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού και το ελικόπτερο κατέπεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χειριστής και ο συγκυβερνήτης, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο τύπου Bell είναι καλά στην υγεία τους, καθώς σώθηκαν κολυμπώντας ως την ακτή.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκανστο νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το εναέριο μέσο της Πυροσβεστικής απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων προκειμένου να μεταβεί στη φωτιά που ξέσπασε στη ‘Βάλια Κάλντα” στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος.

Φωτιά στα Γρεβενά

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Ιουνίου στη θέση “Αβγό” στον ορεινό όγκο της “Βάλιας Κάλντα” του δήμου Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα και 1 Ε/Π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακρυά από κατοικίες και υποδομές. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.