Ελευσίνα: Έφτασαν στο αεροδρόμιο τα τρία νέα ελικόπτερα Leonardo για την ενίσχυση του ΥΠΚΚΠΠ

Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας αφίχθησαν σήμερα, Τετάρτη (10/06), το μεσημέρι τα τρία νέα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα ελικόπτερα προορίζονται για αποστολές μεταφοράς προσωπικού, εναέριου συντονισμού επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, καθώς και αεροδιακομιδών, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

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Το Leonardo AW139 διαθέτει ισχυρούς κινητήρες, προηγμένα συστήματα αεροναυτιλίας με δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 επιβατών, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Χάρη στην αξιοπιστία, τις επιδόσεις και την επιχειρησιακή ευελιξία του, αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα ελικόπτερα στην κατηγορία του διεθνώς.

Η διαμόρφωση των νεοαποκτηθέντων ελικοπτέρων περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα και εξοπλισμό, όπως βαρούλκο διάσωσης (hoist), πλωτήρες έκτακτης ανάγκης, σύστημα εξωτερικής ανάρτησης φορτίου (cargo sling), ιατρικό εξοπλισμό και ηλεκτροοπτική/υπέρυθρη κάμερα (EO/IR), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αποστολών.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Η προμήθεια των ελικοπτέρων υλοποιείται μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την ένταξη τους ενισχύονται περαιτέρω οι δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της έρευνας και διάσωσης, των αεροδιακομιδών και της διαχείρισης κρίσεων.

Η επίσημη ένταξη των νέων μέσων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.