Συναγερμός για την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού στη Νέα Σμύρνη

Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την εξαφάνιση ενός 16χρονου κοριτσιού στην Νέα Σμύρνη όπως ενημέρωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση η 16χρονη Αλεξάνδρα εξαφανίστηκε το πρωί της 14ης Νοεμβρίου 2025 από χώρο παιδικής προστασίας.

Αναλυτικά:

Στις 14/11/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αλεξάνδρα Γ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 18/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, την οποία λάβαμε σήμερα 22/1/2026, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε αναδημοσίευση της εξαφάνισης καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη φούτερ και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: [email protected]