Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο 274ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο.
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 18:45, κοντά στο 274ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.
Χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
πηγή στην Google
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