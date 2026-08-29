Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 18:45, κοντά στο 274ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.

Χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.