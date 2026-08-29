ΠΑΟΚ: Κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Πρόκειται για τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ, για τον οποίο οι δυο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία για δανεισμό, με οψιόν αγοράς.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, με συμβόλαιο στον ρωσικό σύλλογο ως το καλοκαίρι του 2029, μετακόμισε στην Κράσνονταρ έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάο Πάουλο πριν από δύο χρόνια. Στο ποσό αυτό εκτιμάται πως τοποθετήθηκε και η οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι.

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Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές ενώ με εκείνη της Σάο Πάουλο, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ