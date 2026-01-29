Συγκλονιστικό βίντεο από drone – Η πομπή με τις σορούς των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ προς την Τούμπα

Με ένα συγκλονιστικό βίντεο από drone παρουσιάστηκε η πομπή με τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, μετά την προσγείωση του C-130 που μετέφερε τις σορούς από την Τιμισοάρα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ήταν εκεί και με μηχανές ακολούθησαν τις σορούς των συνοπαδών τους προς το γήπεδο της Τούμπας με πυρσούς, δημιουργώντας μια ανατριχιαστική ατμόσφαιρα.

Χιλιάδες κόσμος ήταν συγκεντρωμένος στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τα αδέλφια τους.

Μόλις έφτασε το κομβόι, οι συγκεντρωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου λύγισαν από τη συναισθηματική φόρτιση, φωνάζοντας ιαχές όπως: «Αθάνατοι» και «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», αποδίδοντας τον ύστατο φόρο τιμής στα αδικοχαμένα «αετόπουλα».

Νωρίτερα, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε το αεροσκάφος C-130, το οποίο μετέφερε από την Τιμισοάρα τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα την Τρίτη.

Το C-130 αναχώρησε, γύρω στις 16:30, από την Τιμισοάρα. Λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.