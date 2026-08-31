ΑΑΔΕ: Πούλησαν 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς τιμολόγια – Πάνω από 1 εκατ. ευρώ οι φόροι

Μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε επιχείρηση που είχε δηλώσει ως αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και συναφών ειδών και είχε κάνει έναρξη μέσα στο 2026.

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Ο έλεγχος αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε τεράστιες ποσότητες παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει για το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά.

Ο αλγόριθμος που οδήγησε στην επιχείρηση

Οι ελεγκτές οδηγήθηκαν στα γραφεία και στις αποθήκες της επιχείρησης με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου – risk analysis της ΑΑΔΕ.

Κατά την έρευνα συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα διαθέσιμα αποθέματα.

Από τη σύγκριση των δεδομένων προέκυψε σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό των προϊόντων που είχαν εισαχθεί και στις πωλήσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί τιμολόγια.

Πάνω από 970.000 ζευγάρια χωρίς παραστατικά

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

Από αυτή την ποσότητα είχαν πωληθεί με την έκδοση των προβλεπόμενων τιμολογίων μόλις 230.000 ζευγάρια.

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Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να διακινήθηκαν και να πωλήθηκαν χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών.

Τα έσοδα που αποκρύφθηκαν από τη φορολογική διοίκηση ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ.

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Συνολικά, οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύθηκαν έξι κοντέινερ στον Πειραιά

Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά έξι εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση.

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Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο της εμπορικής δραστηριότητας και των συναλλαγών της, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ύψος της φοροδιαφυγής και οι υπόλοιπες παραβάσεις.

Η σύνδεση με άλλη υπόθεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της επιχείρησης.

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Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία φέρεται να συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα που είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για αντίστοιχη υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση των εμπλεκόμενων προσώπων και των συναλλαγών.