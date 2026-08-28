Μύκονος: Το ημερολόγιο περιπτέρου αποκάλυψε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ που δεν εκδόθηκαν

Στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις της Μυκόνου συνεχίζουν τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα ψηφιακά δεδομένα του myDATA, αλλά και στοιχεία που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών.

Σε έναν από τους ελέγχους, ένα ημερολόγιο που τηρούσε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στην Άνω Μερά οδήγησε τις Αρχές στη διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

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Οι ελεγκτές συνέκριναν τις καταγραφές του ημερολογίου με τα ψηφιακά αρχεία που είχαν διαβιβαστεί στο myDATA και διαπίστωσαν ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 90.000 ευρώ.

Πρόστιμο και διήμερο λουκέτο στο περίπτερο

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του περιπτέρου για χρονικό διάστημα δύο ημερών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτικές υπηρεσίες συνδυάζουν πλέον τα στοιχεία των ψηφιακών συστημάτων με χειρόγραφες καταγραφές και άλλα δεδομένα που εντοπίζονται μέσα στις επιχειρήσεις.

Λουκέτο και σε γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν και σε δεύτερη επιχείρηση στη Μύκονο.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ, τα στελέχη της ΑΑΔΕ εντόπισαν περιπτώσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

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Οι ελεγκτές προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ στην επιχείρηση μπήκε επίσης λουκέτο για δύο ημέρες.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στους τουριστικούς προορισμούς

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης πληροφοριών που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στα φορολογικά δεδομένα.

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Στόχος είναι να αποτυπώνεται πληρέστερα η πραγματική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης, μέσα από τη συνδυαστική εξέταση των ψηφιακών αρχείων, των διαθέσιμων πληροφοριών και των ευρημάτων των επιτόπιων ελέγχων.

Οι έλεγχοι στη Μύκονο και στους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς συνεχίζονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη επισκεψιμότητα και υψηλός όγκος συναλλαγών.