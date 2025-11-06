Στον εισαγγελέα σήμερα ο γνωστός τενόρος που κατηγορείται ότι χτύπησε τον γιο του

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο γνωστός τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 14χρονου γιου του.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος τενόρος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση, μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 14χρονου γιου τους.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης φέρεται να εξύβρισε και να έσπρωξε σε έπιπλο του σπιτιού τον γιο του και να του έριξε σφαλιάρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του.

Ο 46χρονος τενόρος συνελήφθη χθες και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.