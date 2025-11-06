Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα σήμερα ο γνωστός τενόρος που κατηγορείται ότι χτύπησε τον γιο του

Μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του

Στον εισαγγελέα σήμερα ο γνωστός τενόρος που κατηγορείται ότι χτύπησε τον γιο του
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο γνωστός τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 14χρονου γιου του.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος τενόρος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση, μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 14χρονου γιου τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης φέρεται να εξύβρισε και να έσπρωξε σε έπιπλο του σπιτιού τον γιο του και να του έριξε σφαλιάρα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημάδια στο σώμα του.

Ο 46χρονος τενόρος συνελήφθη χθες και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ