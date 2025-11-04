Βόλος: «Θα σε πατήσω κάτω» – Σοκάρουν οι απειλές του 85χρονου προς την 75χρονη σύζυγό του

Τον τρόμο από τις απειλές του 85χρονου συζύγου του βίωσε μια 75χρονη γυναίκα στον Βόλο καθώς την κατηγόρησε για εξωσυζυγική σχέση.

Το περιστατικό σύμφωνα με το gegonotanews σημειώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να φώναξε στη σύζυγό του πως έχει «γκόμενο» και να την απείλησε λέγοντας ότι «θα την πατήσει κάτω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος παραφέρθηκε ύστερα από έντονη λογομαχία, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύζυγός του τον έφτυσε στο πρόσωπο, και ότι αμέσως μετά ζήτησε συγγνώμη.

Η 75χρονη, κατέθεσε πως το περιστατικό αποτέλεσε στιγμιαία παρεξήγηση. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μετάνοια του κατηγορούμενου και τη δήλωση της παθούσας, κήρυξε τον 70χρονο αθώο.