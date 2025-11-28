Σήμερα στο Τυμπάκι το “αντίο” στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο – Τα τελευταία του λόγια

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο συγγενείς και φίλοι στον 19χρονο ΕΠΟΠ οπλίτη που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στη Ρόδο.

Η σορός του 19χρονου έφθασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με C-130, με τραγική φιγούρα τον πατέρα του, αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το σκεπασμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο του γιου του στο δύσκολο ταξίδι επιστροφής στην Κρήτη.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια Γαλυφιανάκη, καθώς ο 19χρονος ήταν κάτοικος Τυμπακίου και η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε σοκ από την τραγική απώλεια.

Η σορός του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη βρίσκεται στο Τυμπάκι, όπου σήμερα θα τελεστεί η νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στις 11 το πρωί.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το e-mesara.gr, με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

O πατέρας του 19χρονου αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του γιου του

Ο πατέρας του άτυχου νέου, Μάνος Γαλυφιανάκης, αποκάλυψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του γιου του.

Μοιράστηκε μια συναισθηματική εξομολόγηση για τη συνομιλία που είχε με τον γιο του την παραμονή του τραγικού περιστατικού. «Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν. Έτσι θα τον θυμάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, την προηγούμενη ημέρα είχε μιλήσει με τον γιο του στο τηλέφωνο και εκείνος, γεμάτος ενθουσιασμό, του είπε: «Μπαμπά, αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες». Όταν ο πατέρας του απάντησε «θα ρίξεις και εσύ;», ο 19χρονος απάντησε με χαμόγελο: «Σιγά μη χάσω το πανηγύρι!». Ήταν φανερά ενθουσιασμένος για την άσκηση.

Παρά την απώλεια του παιδιού του, ο Μάνος Γαλυφιανάκης δεν σταμάτησε να εκφράζει την ανησυχία του για τον 39χρονο στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο περιστατικό και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είναι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε μια συγκινητική έκκληση, ο πατέρας του 19χρονου ζήτησε να σεβαστούν τον πόνο της οικογένειας και να μην εκμεταλλευτούν πολιτικά το τραγικό περιστατικό. «Δεν θέλω να το εκμεταλλευτούν πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, ροζ…», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επικεντρωθούν οι πολιτικοί στις ανθρώπινες ανάγκες, πριν από τα εξοπλιστικά προγράμματα. «Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα», κατέληξε.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρόδο, με τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και τον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου επιλοχία, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης.

Ο τραγικός θάνατος του νεαρού στρατιώτη και οι κρίσιμες συνθήκες του τραυματισμένου επιλοχία συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές, με επικεφαλής το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προχωρούν σε ενδελεχείς έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτίων του συμβάντος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, όταν ο 19χρονος Ραφαήλ Γαλυφιανάκης και ο 39χρονος επιλοχίας κλήθηκαν να ελέγξουν κιβώτια με χειροβομβίδες που προορίζονταν για εκπαίδευση ρίψης στο Πεδίο Βολής Αφάντου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια αμυντική χειροβομβίδα εξερράγη, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα.

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η κατάσταση του 39χρονου επιλοχία κρίθηκε κρίσιμη, και οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του, ενώ η μαρτυρία του αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία της έρευνας. Ο επιλοχίας είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Στο νησί βρίσκεται και ο βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός, Γιάννης Τσιάμπας, ο οποίος μετέβη στη Ρόδο με τον πατέρα του θύματος, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα ευρήματα θα εξεταστούν με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας σε τοπικά μέσα της Κρήτης, δήλωσε ότι οι αρχές και ο Στρατός έχουν διαβεβαιώσει για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με σκοπό να αποδοθούν ευθύνες αν κριθεί αναγκαίο. Σύμφωνα με τον κ. Κοκοσάλη, υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης προς την οικογένεια και σαφής πρόθεση για την απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα.