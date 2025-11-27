Ρόδος: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ – «Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο»

Στο Τυμπάκι, όπου την Παρασκευή 28/11 θα γίνει η κηδεία του έφτασε η σορός του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από την έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο.

«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμφανώς συντετριμμένος ο κ. Γαλυφιανάκης μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία.

«Είμαι μπορώ να πω «χαρούμενος» γιατί το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: «Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες». Τον ρώτησα «θα ρίξεις και εσύ;». «Σιγά μη χάσω το πανηγύρι» μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.

Ο κ. Γαλυφιανάκης επέστρεψε στην Κρήτη, από την Ρόδο, το μεσημέρι μαζί με την σορό του 19χρονου Ραφαήλ. Όμως το μυαλό του «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους».

Οι έρευνες συνεχίζονται με τον κ. Γαλυφιανάκη να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του. «Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι κόκκινοι κίτρινοι ροζ. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Δίπλα του νιώθει όλη την χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.