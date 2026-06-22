Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός που παρέσυρε 16χρονο με ηλεκτρικό πατίνι και τον εγκατέλειψε

Χειροπέδες σε έναν οδηγό ΙΧ πέρασε η αστυνομία στην Πάτρα, καθώς χτύπησε με το όχημά του έναν 16χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και στην συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο τροχαίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 21 Ιουνίου με τον ανήλικο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς οδηγούσε αυτοκίνητο, το οποίο συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ο 16χρονος. Μετά την πρώτη σύγκρουση, ο ανήλικος φέρεται να συγκρούστηκε και με δεύτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, ο οδηγός του πρώτου οχήματος, μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και άφησε αβοήθητο τον τραυματισμένο 16χρονο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού. Ακολούθησαν αναζητήσεις και ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το ίδιο βράδυ έξω από το σπίτι του όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με τραυματία ανήλικο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η αλληλουχία των συγκρούσεων και ο ρόλος των εμπλεκόμενων οχημάτων.