Βανς για συζητήσεις ΗΠΑ – Ιράν: “Η Τεχεράνη δέχεται επιθεωρητές της IAEA, θέσαμε τα θεμέλια για την συμφωνία”

Ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε σήμερα (22/6) στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία και το πλαίσιο συμφωνίας για ειρήνη στην Μέση Ανατολή.

«Χθες ήταν μια πολύ, πολύ καλή μέρα. Κάναμε πολύ καλή πρόοδο. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε». Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια. Δεν το έχουμε χτίσει ακόμα, αλλά θέσαμε επιτυχώς τα θεμέλια» επισήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό για να διατηρήσουμε ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ. Είναι ανοιχτό» επέμεινε ο Βανς σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους. «Θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι όταν προκύπτουν αναπόφευκτα συγκρούσεις, θα μπορούμε να τις επιλύσουμε».

«Όπως είπε και ο Τραμπ, μερικές φορές αυτές οι εκεχειρίες σημαίνουν απλώς ότι πέφτουν λίγο λιγότεροι πυροβολισμοί. Εμείς, όμως, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε διαμορφώσει τον κατάλληλο συντονισμό, έτσι ώστε αν υπάρξουν ανταλλαγές πυρών —αν η Χεζμπολάχ χτυπήσει το Ισραήλ ή αν το Ισραήλ απαντήσει— να βρισκόμαστε σε πραγματική επικοινωνία μεταξύ μας και να βρίσκουμε τον τρόπο να σταματήσουμε τα πυρά».

«Οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν τους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) πίσω στη χώρα τους». Οι συνομιλίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις πιθανώς να ξεκινήσουν ήδη από αυτή την εβδομάδα.

«Δεν μπορώ να μείνω εδώ (Ελβετία) για τις επόμενες 60 ημέρες. Θέλω να επιστρέψω στις ΗΠΑ. Οι τεχνικές ομάδες θα εργάζονται».

«Οι Ιρανοί απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν, ή τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσουν. Δεν αποχώρησαν».

«Είπαμε χθες στους Ιρανούς: “Όταν επιδίδεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε… trash talk (απειλές/προκλητικές δηλώσεις), δεν μπορείτε να περιμένετε από τον Τραμπ να μην απαντήσει”. Όταν λένε πράγματα που δεν ισχύουν, ο Τραμπ πρόκειται να απαντήσει σε αυτά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κατάσταση στο Λίβανο, ο ίδιος ανέφερε: «Μερικές φορές ένας χαμηλόβαθμος (της Χεζμπολάχ) εκτοξεύει ένα drone χωρίς την έγκριση της ανώτατης διοίκησης. Φυσικά, το Ισραήλ πρέπει να αντιδράσει σε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ειρηνική κατάσταση αν το Ισραήλ απαντούσε στο πλαίσιο της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Χεζμπολάχ, του Λιβάνου, του Ισραήλ και άλλων εταίρων στην περιοχή» τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Ισραήλ και κάθε άλλο έθνος στην περιοχή έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πρόσθεσε πως «οι Ισραηλινοί έχουν καταστήσει πολύ σαφείς ότι δεν έχουν εδαφικές προθέσεις στον νότιο Λίβανο. Ο λόγος που αισθάνονται ότι πρέπει να βρίσκονται εκεί είναι επειδή ανησυχούν για τους μαχητές της Χεζμπολάχ. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα προστατεύονται τόσο η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου όσο και η ασφάλεια του Ισραήλ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος ο Βανς αναφερόμενος στην συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν υποστήριξε «αυτό που πέτυχε ο Τζάρεντ (Κούσνερ), οι Καταριανοί και ολόκληρη η ομάδα είναι, για μένα, μια κλασική συμφωνία Τραμπ. Αν ποτέ ξεπαγώσουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα κάνουν τους Αμερικανούς αγρότες πλουσιότερους και θα βοηθήσουν στη σίτιση του ιρανικού λαού».