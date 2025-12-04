Στο “κόκκινο” η κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό – Άνοιξαν οι λωρίδες στον Κηφισό μετά το τροχαίο

Με μεγάλη υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται σήμερα Πέμπτη στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, καθώς η κίνηση είναι στο “κόκκινο”. Την κατάσταση επιδεινώνει η βροχή.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο, ενώ η κίνηση είναι επίσης ασφυκτική στην Αττική Οδό και το κέντρο της Αθήνας. Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται επίσης και στη Μεσογείων.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως από το ύψος της Λ. Αθηνών μέχρι και την Μεταμόρφωση. Σημειώνεται ότι πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της Καλυφτάκη διεξάγεται κανονικά και από τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω του τροχαίου.

Επίσης, κίνηση υπάρχει σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών, της Μεσογείων, της Κηφισίας και της Λ. Αλίμου Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Λ. Συγγρού, στην Τσαλδάρη και στην Αρδηττού.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα: