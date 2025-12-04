Χάος στην άνοδο του Κηφισού, ύστερα από τροχαίο με 2 τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Ανοιχτές όλες οι λωρίδες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 4/12 στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί στο σημείο κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, όταν ένα φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση το φορτηγό ανετράπη και το οδόστρωμα γέμισε λάδια και μπάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, τα μπάζα που έπεσαν ωστόσο από το φορτηγό εκτοξεύτηκαν και στις άλλες λωρίδες με αποτέλεσμα και οι τρεις κλείσουν για πάνω από δύο ώρες και η κυκλοφορία των οχημάτων να διενεργείται μόνο από τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Λίγο πριν από τις 7:30, άνοιξαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο ΙΧ, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσε και η Τροχαία, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Στο σημείο, αλλά και από αρκετά πιο πίσω, η κίνηση είναι πολύ αυξημένη.

Ο χάρτης της κίνησης στις 7 το πρωί:

Η κίνηση στις 8 το πρωί: