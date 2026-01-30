Στο κόκκινο η Γαύδος: Ελλείψεις σε βασικά είδη και τρόφιμα

Η Γαύδος έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο αποκλεισμός του νησιού λόγω της περιορισμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Το νησί παραμένει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη εδώ και δύο εβδομάδες, με συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες για τους κατοίκους του.

Στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, που κρίνει το νησί της Γαύδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναφέρονται τα εξής:

«Aποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 10 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 21 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

«Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίου ήταν στις 16 Ιανουαρίου»

Η Δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη, μιλώντας στο Creta24.gr, δήλωσε ότι το τελευταίο δρομολόγιο του πλοίου έγινε στις 16 Ιανουαρίου και από τότε δεν έχει ξαναφτάσει πλοίο στη Γαύδο, με την απομόνωση της Γαύδου να φαίνεται φέτος περισσότερο ορατή από ποτέ.

Τις προηγούμενες ώρες κατάφερε μόνο ένα μικρό φουσκωτό να προσεγγίσει τη Γαύδο, ωστόσο δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που μετέφερε. Κάτοικοι και επιχειρηματίες του ακριτικού νησιού ανέφεραν στο Creta24 ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Τον Ιανουάριο έγιναν μόλις δύο δρομολόγια του πλοίου και με βάση τον προγραμματισμό και αν φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο θα γίνει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η Δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού, μόλις κοπάσουν οι άνεμοι.

«Ζητάμε να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Γαύδου με την Κρήτη. Κατανοούμε ότι η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι ένα θέμα, παρόλα αυτά τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού προκαλούν ζήτημα στη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας».

Οι κάτοικοι της Γαύδου ζητάνε απεγνωσμένα βοήθεια

Οι επαγγελματίες της Γαύδου βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια. Ο Λυκούργος Παπαδάκης, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης που λειτουργεί όλο τον χρόνο στο νησί, δήλωσε στο Creta24.gr χαρακτηριστικά:

«Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα από τροφοδοσίες, πελάτες και δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα. Από ψωμί, νερό, από τα πάντα. Μας έχουν ξεχάσει τελείως».

Η Στέλλα Στεφανάκη, ιδιοκτήτρια φούρνου στη Γαύδο, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών. Επιπλέον, λόγω προβλημάτων υγείας, αναγκάστηκε να φύγει από το νησί και πλέον αδυνατεί να επιστρέψει, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

«Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα φάρμακα και τις προμήθειες. Τα δρομολόγια είναι λίγα και ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου φέτος. Όλοι που μένουμε στη Γαύδο ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό, όμως φέτος μας έχει ξεπεράσει, είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις ελλείψεις, σε τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ. Η απομόνωση του νησιού φέτος μας “χτυπάει” πολύ έντονα την πόρτα».