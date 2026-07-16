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Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ιαπωνίας – Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι

Η χώρα της Άπω Ανατολής συμμετέχει ως τιμώμενη στην 90η ΔΕΘ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ιαπωνίας – Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι
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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Τοσιμίτσου Μοτέγκι, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων που εδράζονται στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η οποία υπεγράφη το 2023.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του ΥΠΕΞ στο Χ στα αγγλικά, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της ενέργειας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τη συμμετοχή της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ακόμη οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην προσήλωση των δύο χωρών στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια στη θάλασσα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, συζητήθηκε η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν, τέλος, τη σημασία του συντονισμού των ενεργειών μεταξύ ομονοουσών χωρών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

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