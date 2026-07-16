Τροχαίο στη Χαλκιδική: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ η 7χρονη Μολδαβή που έχασε γονείς και αδελφή

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” είναι το 7χρονο κορίτσι από την Μολδαβία από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική την Τετάρτη, 15 Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας του, του πατέρα του και της έξι μηνών αδελφή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου:

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Το κορίτσι διακομίσθηκε διασωληνωμένο γύρω στις 6:30 το πρωί από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτειο και στη ΜΕΘ Παίδων όπου νοσηλεύεται. Νωρίτερα: είχε διακομισθεί με το ΕΚΑΒ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ χθες βράδυ γύρω στις 22:00, ως πολυτραυματίας καθώς έφερε τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μηριαίου οστού.

Για τους λόγους αυτούς υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς αντιστοίχως και στη συνέχεια το πρωί διακομίσθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου.

Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία

Όλα συνέβησαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, στη Χαλκιδική την Τετάρτη 15/7 όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια από την Μολδαβία εξετράπη της πορείας του, μετά τη σφοδρότατη σύγκρουση με διερχόμενο βυτιοφόρο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν, η μητέρα και το βρέφος της οικογένειας να βρουν τραγικό θάνατο. Ενώ παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε και ο πατέρας. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας έχει τραυματιστεί σοβαρά και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Thesspost φέρεται ο οδηγός του ΙΧ, ο πατέρας της οικογένειας να έχασε τον έλεγχο και να εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας στο βυτιοφόρο.

Στο σημείο επιχείρησαν και πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού ανέσυραν από το Ι.Χ. τη γυναίκα και το βρέφος.

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Ενδεικτικό της κινητοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι επιχείρησαν ακόμη και διασώστες εκτός υπηρεσίας που έχουν βάση στην περιοχή για τους θερινούς μήνες αλλά και ομάδα δασοπροστασίας ΟΔΑΜΕ.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν τραυματίστηκε. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.