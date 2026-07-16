Καιρός: Κύμα ζέστης από την Ιταλία φέρνει 40άρια την Κυριακή – Πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη βδομάδα

Υψηλές θερμοκρασίες θα χαρακτηρίζουν τον καιρό τις επόμενες ημέρες με την θερμοκρασία να φτάνει ήδη στους 38 βαθμούς, ενώ την Κυριακή αναμένονται τοπικά τα πρώτα 40άρια του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει η Αναστασίας Τυράσκη στο Ertnews, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει αίθριος με κάποιες λίγες αστάθειες το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια θα φτάσουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο έως 4. Η θερμοκρασία θα είναι και σήμερα σε ανεκτά επίπεδα αν και αναμένεται αύξηση το μεσημέρι, φτάνοντας τοπικά ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

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Την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση του μελτεμιού που θα φτάσει τα 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Στην ανατολική Κρήτη οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο ωστόσο αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας λόγω θερμών αέριων μαζών που έρχονται από την Ιταλία. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, την Κυριακή.

Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν ενώ από Δευτέρα αναμένεται νέα αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας.

Η νέα εβδομάδα θα φέρει και καταιγίδες, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

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Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35, στα ηπειρωτικά έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.