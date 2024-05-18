Στο Ηράκλειο οι 32 μετανάστες που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης

Στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν οι 32 μετανάστες που εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες να επιβαίνουν σε ξύλινο σκάφος, σε θαλάσσιο χώρο δυτικά στο Γαϊδουρονήσι.

Ο εντοπισμός τους έγινε από τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος που τους μετέφεραν τους Καλούς Λιμένες. Πρόκειται για 28 άνδρες, δύο γυναίκες και δύο ανήλικα κορίτσια.

Δέχθηκαν τις πρώτες φροντίδες από εθελοντές

Κατά δήλωση τους πρόκειται για 4 υπηκόους Πακιστάν και 24 Σύριους, ενώ οι δύο γυναίκες και τα δύο ανήλικα κορίτσια δήλωσαν επίσης καταγωγή από τη Συρία.

Με τη συμβολή και της δημοτικής αρχής Φαιστού, στους Καλούς Λιμένες που έφτασαν αρχικά, οι μετανάστες δέχθηκαν τις πρώτες φροντίδες από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού του κλιμακίου των Μοιρών.

