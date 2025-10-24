Στο εδώλιο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού: «Ήταν παρεμβατικός και την τρομοκρατούσε»

Άρχισε σήμερα (24.10) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη που κατηγορείται που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, αλλά και για το βιασμό δύο γυναικών.

Η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε η οικογένεια και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο του κατηγορούμενου, τον οποίο θεωρούσαν μέλος της οικογένειάς τους.

Όπως υποστήριξε η μάρτυρας η αποκάλυψη έγινε το 2015, όταν η πρώτη καταγγέλλουσα μίλησε για πρώτη φορά στην οικογένειά της για την κακοποίηση που βίωνε. «Η Δ. του είπε έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια’. Εκείνος δεν το αρνήθηκε», κατέθεσε η μάρτυρας, συμπληρώνοντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μειώσει τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα ο κατηγορούμενος ήταν χειριστικός και είχε την ανάγκη να παίζει τον ρόλο του «Πυγμαλίωνα». «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», σημείωσε αναφερόμενη στην εξουσιαστική εξάρτηση που ανέπτυξε ο κατηγορούμενος στην κόρη της.

Όπως αποκάλυψε η μάρτυρας, η κόρη της αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει υπό το βάρος της κακοποιητικής συμπεριφοράς που βίωνε. Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η καταγγέλλουσα χαρακτηρίζοντάς τον χειριστικό.

«Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω», σημείωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε πλησιάσει και την οικογένειά της, ακόμη και στο πατρικό της σπίτι προκειμένου να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη.