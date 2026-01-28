Στο χειρουργείο ένας τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ – Μεταφέρονται στην Ελλάδα την Πέμπτη οι άλλοι δυο και οι επτά σοροί

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) οι ελληνικές Αρχές θα μεταβούν την Πέμπτη 28/1 στην Ρουμανία προκειμένου να παραλάβουν τους δυο άλλους τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα.

Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες» έγραψε σε ανάρτησή του.

Αύριο το μεσημέρι η μεταφορά των σορών των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθούν, αύριο το μεσημέρι, οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Το αεροσκάφος θα αναχωρήσει για τη Ρουμανία από την αεροπορική βάση Ελευσίνας και θα προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από την Ελλάδα οδικώς με προορισμό τη Γαλλία για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν.