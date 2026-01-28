Έρχονται με αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στην Αθήνα οι τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψουν οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Πανελλήνιος θρήνος για τα 7 “αετόπουλα” που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η χώρα από την ανείπωτη τραγωδία με τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27/1 κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το μαύρο, μοιραίο βαν με τους επτά φιλάθλους, όλοι νεαρής ηλικίας, ταξίδευε για τη Λιόν της Γαλλίας, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο Πέμπτη με τη γαλλική ομάδα για το Europa League.

Το δρομολόγιο που θα έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ:

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που κινούταν στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσπαθώντας να κάνει μια ριψοκίνδυνη προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα.

Στο τραγικό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, ενώ άλλοι τρεις επιβάτες είναι τραυματισμένοι, εκ των οποίων οι δύο πιο σοβαρά, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα επιβαίνοντες είχαν καταγωγή από την Αλεξάνδρειας Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα.

Στη ρουμανική πόλη Τιμισοάρα και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται και ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα για να προσφέρει βοήθεια και στήριξη. «Είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος στο STAR.