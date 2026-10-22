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ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στην Καυκάσου – Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Έκτακτες εργασίες της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της Κυψέλης, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καυκάσου, από το ύψος της οδού Φαέθοντος.

Κυψέλη: Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας στην Καυκάσου – Πού εντοπίζεται το πρόβλημα
DEBATER NEWSROOM

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καυκάσου, στην περιοχή της Κυψέλης, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές την Πέμπτη (22/10), λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Καυκάσου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φαέθοντος.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εργασιών

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, όπου αυτές παρέχονται.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια των εργασιών ούτε ο χρόνος αποκατάστασης της κυκλοφορίας.

Δεν έχουν επίσης ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των έκτακτων εργασιών της ΕΥΔΑΠ.

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