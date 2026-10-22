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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Κώτσηρας: Με πόνο στο στήθος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τη Βουλή στο Ιπποκράτειο

Λόγω των συμπτωμάτων του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του

Γιώργος Κώτσηρας: Με πόνο στο στήθος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από τη Βουλή στο Ιπποκράτειο
DEBATER NEWSROOM

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, το απόγευμα της Πέμπτης (22/10), έπειτα από πόνο στο στήθος και έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 42χρονος υπουργός παρουσίασε συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία, με αποτέλεσμα να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια στο ιατρείο του Κοινοβουλίου.

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Εκεί, το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό τον εξέτασε και έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά του σε νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση.

Για τον λόγο αυτό κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον Γιώργο Κώτσηρα από τη Βουλή και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο.

Από το ιατρείο της Βουλής στο Ιπποκράτειο

Ο αναπληρωτής υπουργός βρισκόταν στους χώρους του Κοινοβουλίου όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Αρχικά μετέβη στο ιατρείο της Βουλής, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ωστόσο, λόγω των συμπτωμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή για την ακριβή αιτία των συμπτωμάτων του.

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Ποιος είναι ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας είναι 42 ετών, βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

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Πρόσφατα, μάλιστα, συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την παρουσίαση του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού της Γραμμής 1 του Ηλεκτρικού, όπως είχε μεταδώσει το DEBATER.

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