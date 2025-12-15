Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έχει σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης στην Ελλάδα» – Τι είπε ο δικηγόρος του (Βίντεο)

Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις η υπόθεση του Στέφανου Τσιτσιπά, όπου κάμερα τροχαίας ασφαλείας τον έπιασε να τρέχει στην Αττική Οδό με 230 χιλιόμετρα με τον Έλληνα τενίστα να δέχεται κλήση για την παράβαση.

Μία μάχη έχει ξεκινήσει για το αν οδηγούσε ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς ή ο πατέρας, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησαν φήμες για το εάν έχει ο αθλητής δίπλωμα σε ισχύ στην Ελλάδα.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Ελευθέριος Μανουσάκης, το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) μίλησε στην εκπομπή Live News και μεταξύ άλλων είπε ότι ο Έλληνας αθλητής «έχει σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης στην Ελλάδα» και όπως είπε, δεν οδηγούσε αυτός την ώρα που τον συνέλαβε η κάμερα της τροχαίας.

«Ο αθλητής θέλει να επιστρέψει στην ησυχία του, προέρχεται από έναν μεγάλο τραυματισμό, και αν γίνεται όπως τόσο καιρό ήμασταν στα όρια της χαιρεκακίας, τώρα πρέπει να τον στηρίξουμε», είπε ακόμη.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, το θέμα αυτό δεν θα έπαιρνε τόσο μεγάλες διαστάσεις αν δεν ήταν αυτός που είναι.