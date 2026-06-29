Στέφανος Τσιτσιπάς: Κυριαρχική πρεμιέρα στο Wimbledon κόντρα στον Γκαστόν

Με «καθαρή» νίκη 3-0 σετ επί του Γάλλου Ουγκό Γκαστόν (νο118 στην παγκόσμια κατάταξη) ξεκίνησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (νο87) την παρουσία του στο εφετινό μεγάλο τουρνουά του Γουίμπλεντον.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε πολλά περιθώρια στον 26χρονο αντίπαλό του, τον οποίο είχε νικήσει και το 2022 στη μία και μοναδική προηγούμενη αναμέτρησή τους για φάση των «16» του τουρνουά της Μασσαλίας (2-0 σετ) και ξεκίνησε με το… δεξί στον πρώτο γύρο του Γουίμπλεντον.

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Στον δεύτερο γύρο ο 27χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου (νο102).

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα, έκανε ένα γρήγορο 3-0 στα γκέιμ -με μπρέικ στο δεύτερο- και συνέχισε το ίδιο δυνατά «κρατώντας» το σερβίς του και κάνοντας και δεύτερο μπρέικ για το 1-5. Με λαβ γκέιμ ολοκλήρωσε το πρώτο σετ με 6-1, αποκτώντας σημαντικό, ψυχολογικό προβάδισμα.

Με μπρέικ ξεκίνησε και το δεύτερο σετ ο 27χρονος Έλληνας μέσα από ένα δραματικό πρώτο γκέιμ, ενώ συνέχισε να «κρατάει» σταθερά το δικό του σερβίς, φτάνοντας στο 1-3. Οι δύο τενίστες συνέχισαν να υποστηρίζουν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα να κλείσει το σετ ο Τσιτσιπάς με άσσο στο 10ο γκέιμ για το 6-4.

Στο τρίτο σετ ο Γκαστόν ξεκίνησε με 1-0 στο δικό του σερβίς, όπως ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και στο πέμπτο για το 1-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής διαχειρίστηκε με ωριμότητα το ισχυρότατο προβάδισμά του έφτασε στο 2-5 κι ολοκλήρωσε τη νίκη του μέσα από το δικό σου σερβίς, φτάνοντας στο 6-2 και στο 3-0 στα σετ.

Τα σετ: 1-6, 4-6, 2-6