Στάυρος Γεωργίου: Βίντεο – ντοκουμέντο του DEBATER με τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου πριν τη δολοφονία

Επιβεβαιώντας το ρεπορτάζ μας, νέο οπτικό υλικό που βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών φωτίζει τις τελευταίες κινήσεις του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου πριν από την άγρια δολοφονία του.

Το DEBATER παρουσιάζει το βίντεο στο οποίο ο γνωστός ποινικολόγος καταγράφεται να περπατά προς το γραφείο του, στις τελευταίες εικόνες όπου εμφανίζεται ζωντανός. Στο ίδιο πλάνο διακρίνεται και ακόμη ένα άτομο να κινείται σε κοντινή απόσταση από εκείνον.

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Το πρόσωπο που εξετάζουν οι ερευνητές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, οι οποίοι επιχειρούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του ατόμου που εμφανίζεται δίπλα στον Σταύρο Γεωργίου, καθώς και αν η παρουσία του σχετίζεται με την υπόθεση ή είναι απολύτως συμπτωματική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να συνδέει το συγκεκριμένο πρόσωπο με τον θάνατο του ποινικολόγου και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναλύεται καρέ-καρέ το βίντεο

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ παράλληλα συλλέγουν εικόνες και από άλλες κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις κινήσεις του Σταύρου Γεωργίου πριν φτάσει στο γραφείο του.

Στόχος των ερευνών είναι να αποσαφηνιστεί το χρονικό των τελευταίων ωρών πριν από τον θάνατό του και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πρόσωπα ή κινήσεις που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις καταθέσεις και τα βίντεο που έχουν συλλεχθεί.

Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες θανάτου του ποινικολόγου, ενώ κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

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Με απίστευτη αγριότητα η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Έφερε βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σορό του 73χρονου ποινικολόγου εντόπισαν βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα από θλών και τέμνον όργανο, από τις οποίες προήλθε η ακατάσχετη αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατό του.

Επίσης, εκτιμάται ότι το θύμα ήταν εκεί νεκρό για πολλές ώρες, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου να αναφέρει ότι βρισκόταν εκεί τουλάχιστον από το προηγούμενο 24ωρο.

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Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Σταύρος Γεωργίου να δέχθηκε χτυπήματα και με βαριά αντικείμενα που βρίσκονταν στο γραφείο του.

Τον 73χρονο δικηγόρο εντόπισαν πεσμένο στο πάτωμα του γραφείου του, γυμνό σε εμβρυακή στάση, οι δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν καθώς είχε να δώσει σημάδια ζωής αρκετές ώρες.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι ο γνωστός ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον άνθρωπο (ή τους ανθρώπους) που λίγο αργότερα του αφαίρεσε τη ζωή.