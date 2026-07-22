Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος – Ταυτοποιήθηκε από βίντεο και αποτυπώματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Αιγύπτου, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 73χρονου δικηγόρου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 28χρονος, γεννημένος το 1998, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ύστερα από ταχεία εξέλιξη των ερευνών.

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Καθοριστικά τα βίντεο και τα αποτυπώματα

Οι αστυνομικοί φέρεται να οδηγήθηκαν στην ταυτότητα του υπόπτου αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και δακτυλικά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την ταυτοποίηση και, στη συνέχεια, τη σύλληψή του, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη επίσημη ενημέρωση, κατά την οποία θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύλληψη, τα ευρήματα της έρευνας και τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του 28χρονου.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε εντοπιστεί νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας δεχθεί ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, με την υπόθεση να προκαλεί έντονο προβληματισμό και να κινητοποιεί από την πρώτη στιγμή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.