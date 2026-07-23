Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Η κυνική ομολογία του Αιγύπτιου και τα στοιχεία που τον “έκαψαν” – Το ποινικό παρελθόν του

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος ομολόγησε το άγριο έγκλημα και σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε ύστερα από εκτεταμένες έρευνες λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 22/7 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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Ο ίδιος κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου μέσα στο γραφείο του ποινικολόγου στην 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο γραφείο του ποινικολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο, έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος. Εκεί, οι δύο άντρες τσακώθηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

«Τσακωθήκαμε για αυτό, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε. Όπως περιέγραψε, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο πάτωμα. Αμέσως μετά, είπε κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 28χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν φτάσει από νωρίς στα ίχνη του 28χρονου μέσω ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής.

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Όταν επιβεβαιώθηκε και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια η παρουσία του στο χώρο του εγκλήματος μέσω αποτυπωμάτων, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Στο ένα βίντεο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το DEBATER, φαίνονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για τον ποινικολόγο και τον Αιγύπτιο.

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Σε άλλο βίντεο του Star από το μεσημέρι της Δευτέρας, φαίνεται ο Σταύρος Γεωργίου να μπαίνει ευδιάθετος σε κατάστημα της περιοχής και να ψωνίζει.

Kρίσιµο στοιχείο για την ταυτοποίηση του 28χρονου θεωρείται και το DNA που συνέλεξαν οι ερευνητές από τα νύχια του θύµατος, ενώ το χέρι του δράστη είναι χτυπημένο, προφανώς από τα χτυπήματά του, εναντίον του 73χρονου.

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Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Τον σκότωσε στο ξύλο – Σοκάρει η ιατροδικαστική

Τον άτυχο ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του για ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Όταν πήγαν στο γραφείο του, μπήκαν στον χώρο με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας και εκεί εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του και μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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Οι δύο ιατροδικαστές που έκαναν τη νεκροψία – νεκροτομή διαπίστωσαν την βιαιότητα των χτυπημάτων. Ο γνωστός ποινικολόγος έφερε βίαια πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα, που μπορεί να έγιναν με τα χέρια χωρίς κάποιο όργανο, κυρίως με κλωτσιές και γροθιές.

Ακόμα, είχε χτυπήματα με κάποιο βαρύ αντικείμενο. Επιπλέον έφερε και χτύπημα από μια σκληρή επιφάνεια. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεεν εντοπίστηκαν στο σώμα του αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει ότι το θύμα δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και τις επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.