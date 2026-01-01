Στα λευκά “ντύθηκαν” τα νησιά του Αιγαίου – Εντυπωσιακές εικόνες με τοπία καλυμμένα από χιόνι (βίντεο+φωτογραφίες)

Στα λευκά “ντύθηκαν” την Πρωτοχρονιά νησιά του Αιγαίου, με τους κατοίκους της Λήμνου, της Σαμοθράκης και της Θάσου, να βλέπουν το χιόνι να το έχει “στρώσει”.

Εντυπωσιακό είναι το σκηνικό στη Λήμνο, με το χιόνι να φτάνει μέχρι τη θάλασσα.

Χιονόστρωση σημειώθηκ και στη Σαμοθράκη.

Στην Τήνο στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χαμηλές. Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων.

Πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε και στα ορεινά της Θάσου.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Στην Εύβοια, στα ορεινά χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων όπως η Γλυφάδα, ο Άγιος Αθανάσιος, το Κοντοδεσπότι το χιόνι έχει φτάσει τους 40 πόντους.

Στην “κατάψυξη” Παρνασσός και Σέλι

Στο Βαθύσταλο Παρνασσού η θερμοκρασία υποχώρησε στους -20 βαθμούς, ενώ στους -16 βαθμούς έφτασε στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν.

Να σημειωθεί ότι παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01.01.2026) κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Οσον αφορά στον σημερινό καιρό αναμένονται αρχικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα του Βορείου Αιγαίου (κατά τόπους τα φαινόμενα θα έχουν πρόσκαιρα ένταση), ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 2 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -13 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -8 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -9 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -8 έως 10-11 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση σε στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς έως τις βραδινές ώρες.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.