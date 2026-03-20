Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ γνωστός TikToker για υπόθεση με αναβολικά
Στη σύλληψη ενός γνωστού TikToker για υπόθεση με αναβολικά προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ο influencer που έχει κάνει και καριέρα στον χώρο του bodybuilding συνελήφθη από τις Αρχές για σκληρά αναβολικά.
Η σύλληψη του γνωστού TikToker έγινε από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
