ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Απαγόρευση απόπλου για φορτηγό οχηματαγωγό

Το πλοίο που θα ταξίδευε προς Κυκλάδες και Πειραιά έχασε τη δεξιά του άγκυρα

DEBATER NEWSROOM

Στη Σούδα οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση απόπλου φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως έλειπε η δεξιά του άγκυρα.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από τα Χανιά προς Νάξο, Πάρο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 52 φορτηγά και έναν επιβάτη-οδηγό. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία του απόπλου έγινε αντιληπτή η απώλεια της άγκυρας, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση συνέχισης του ταξιδιού.

