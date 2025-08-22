Σούδα: Απαγόρευση απόπλου για φορτηγό οχηματαγωγό

Στη Σούδα οι λιμενικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση απόπλου φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως έλειπε η δεξιά του άγκυρα.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από τα Χανιά προς Νάξο, Πάρο, Σύρο και Πειραιά, μεταφέροντας 52 φορτηγά και έναν επιβάτη-οδηγό. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία του απόπλου έγινε αντιληπτή η απώλεια της άγκυρας, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση συνέχισης του ταξιδιού.