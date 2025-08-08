Απαγορευτικό απόπλου έως τη μία τα μεσάνυχτα της Παρασκευής – Κολλημένοι στα λιμάνια χιλιάδες επιβάτες

Πανικός και συνωστισμός επικρατεί στα λιμάνια της Ραφήνας, του Πειραιά και του Λαυρίου με χιλιάδες εκδρομείς να παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν έως 9 μποφόρ, ωστόσο οι επιβάτες δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το απαγορευτικό για αρκετά δρομολόγια επεκτάθηκε μέχρι της μία τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ και γι αυτό το λόγο δεν αποκλειόταν να παραταθεί για περισσότερες ώρες το απαγορευτικό απόπλου.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους και το αν αυτό θα ξεκινήσει, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο να μη φύγει κανένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά.

Μόνο τα πλοία τα οποία αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού φεύγουν κανονικά από το πρωί. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

Πάντως, υπολογίζεται ότι σήμερα θα αναχωρούσαν από τα λιμάνια 26.000 ταξιδιώτες. Οι εταιρείες εξετάζουν κάθε προορισμό ξεχωριστά, σταθμίζοντας αν οι τοπικές καιρικές συνθήκες επιτρέπουν τον απόπλου. Σε περιπτώσεις που οι άνεμοι το επιτρέπουν, κάποια πλοία αναχωρούν κανονικά – όπως προς Παροναξία και τα νότια νησιά – παρακάμπτοντας το απαγορευτικό απόπλου.

Επίσης, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπαίνουν στη διαδικασία να τροποποιήσουν και κάποια από τα δρομολόγια, επισπεύδοντας αφίξεις σε ορισμένα νησιά ή επιμηκύνοντας το ταξίδι για να εξυπηρετήσουν και προορισμούς