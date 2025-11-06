Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν έξι άτομα

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ο οδηγός
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός ατόμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.

