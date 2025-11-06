Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός ατόμου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2025

Στο σημείο μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος.