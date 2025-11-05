Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση ΙΧ και φορτηγού – Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε χαντάκι, σε σοβαρή κατάσταση η οδηγός

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) στον ανατολικό παράδρομο της Ανθήλης έξω από τη Λαμία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamiareport.gr, το φέρεται να παραβίασε το STOP που βρίσκεται στην έξοδο της αερογέφυρας με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το φορτηγό και να το παρασύρει μέσα σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο.

Ευτυχώς δεν είχε νερό για να κινδυνεύσει περαιτέρω η 38χρονη οδηγός του οχήματος Βέλγος υπήκοος, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Στο μικρό αυτοκίνητο επέβαινε και ο σκύλος της. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη τής πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας για τον απεγκλωβισμό της οδηγού και του σκύλου της, καθώς και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας.