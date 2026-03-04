Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου

Το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03) σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παγιδεύτηκε στα συντρίμμια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Creta24.gr, συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική, με τρία οχήματα να σπεύδουν στο σημείο του τροχαίου – δύο από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και ένα από την ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε ανατραπεί στην περιοχή Χουδέτσι στο Ηράκλειο.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστες για τις συνθήκες που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια. Σημειώνεται ότι από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί δύο άτομα ελαφρά.

Ο ένας τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηράκλειου. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.