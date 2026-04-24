Ηράκλειο: “Ήταν νευρικός και ευγενής, μου είπε ότι βιαζόταν” – Τι είπε η οδηγός ταξί που μετέφερε τον δολοφόνο της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Τις κινήσεις του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο περιέγραψε η οδηγός ταξί που τον μετέφερε αφού αυτός την είχε σκοτώσει.

Μιλώντας στο STAR, η οδηγός τόνισε πως η κλήση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής και της ζήτησαν να μεταφέρει έναν κύριο στις Δαφνές.

Όπως παρατήρησε η ίδια, ο πρώην σύντροφός της Ελευθερίας Γιακουμάκη, ήταν νευρικός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, γεγονός που απέδωσε στη βιασύνη του καθώς της είπε πως είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του και είχε μια δουλειά να κάνει.

«Με κάλεσαν την Κυριακή, στις 13:15 το μεσημέρι, από το βενζινάδικο που είναι έξω από το χωριό μας και μου είπαν ότι ένας κύριος ζητάει ταξί για να μεταφερθεί στις Δαφνές, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα. Εγώ πήγα αμέσως, επιβιβάστηκε στο ταξί. Ήταν πολύ νευρικός. Μου είπε απλά ότι βιαζόταν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου είπε ότι έχει μετακομίσει ένα χρόνο στην Αγία Βαρβάρα. Ανέφερε και τη δουλειά του, ότι ασχολείται με τέντες. Μου είπε ότι έχει ένα κοριτσάκι. Ήταν ευγενής με μένα, δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι έχει συμβεί κάτι. Τη νευρικότητά του την απέδωσα στη βιασύνη γιατί μου είπε ότι έχει πάθει ζημιά το αυτοκίνητό του και βιάζεται να πάει σε κάποια δουλειά. Τον πήγα στο σημείο που μου υπέδειξε, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, τον άφησα, με πλήρωσε με ευχαρίστησε και έφυγα» ανέφερε η οδηγός του ταξί.

Στη συνέχεια της περιγραφής της, η κ. Βαρβάρα εστίασε στη νευρικότητα του: «Στο κάθισμα που καθόταν φαινόταν νευρικός. Κοίταζε συνήθως κάτω και έξω από το τζάμι. Δεν τον πρόσεξα πάρα πολύ καλά γιατί οδηγούσα και κοίταζα μπροστά. Απλά, το απέδωσα εκεί, ότι λόγω βιασύνης έχει κάποια νευρικότητα. Όση ώρα όμως μου μιλούσε ήταν εντάξει. Με το που έκατσε στο ταξί, κοίταζε χαμηλά και πιο πολύ έξω. Εγώ όταν οδηγώ κοιτάω μπροστά. Και με το που σταμάτησε το ταξί βγήκε αμέσως».

Ερωτηθείσα για τα ρούχα που φορούσε, τόνισε πως δεν θυμάται καθώς δεν τον πρόσεξε και πως αφού βγήκε από το ταξί, απομακρύνθηκε βιαστικά.

«Το μόνο που μου είπε είναι ότι έχει ένα κοριτσάκι, ούτε μου έδωσε να καταλάβω ότι συμβαίνει κάτι» σημείωσε χαρακτηριστικά η οδηγός του ταξί που τον μετέφερε αφού είχε δολοφονήσει την Ελευθερία Γιακουμάκη.

Ανείπωτη θλίψη στο τελευταίο “αντίο” στην Ελευθερία Γιακουμάκη

Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρέτησαν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της, το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Απριλίου, στις Δαφνές Ηρακλείου.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της αδικοχαμένης 43χρονης. Οι δύο γιοι της, 23 και 20 ετών και η ανήλικη κόρη της ηλικίας 15 ετών αλλά και η μητέρα της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο συμπληρώνεται και το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της άτυχης Ελευθερίας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στην οικογενειακή τραγωδία.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, που είχε εξαφανιστεί την Κυριακή 19 Απριλίου, βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της την Τετάρτη 22 Απριλίου και όπως αποδείχθηκε, την πυροβόλησε και τη σκότωσε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά το έγκλημα.