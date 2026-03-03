Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός 95χρονος σε τροχαίο μετά από σύγκρουση με δύο ΙΧ (Βίντεο)

Άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος

Λάρισα: Νεκρός 95χρονος σε τροχαίο μετά από σύγκρουση με δύο ΙΧ (Βίντεο)
Πηγή: Onlarissa.gr
Αναστασία Ξυδιά

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό, μετά τη Νίκαια Λάρισας, στον δρόμος προς Νέες Καρυές.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Νίκαια – Φάρσαλα σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα στο οποίο επέβαινε 95χρονος συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣΑ, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 95χρονος κατέληξε, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι που υπέστησαν ελαφρά τραύματα δεν επιθυμούσαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ