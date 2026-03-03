Λάρισα: Νεκρός 95χρονος σε τροχαίο μετά από σύγκρουση με δύο ΙΧ (Βίντεο)

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/03) σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό, μετά τη Νίκαια Λάρισας, στον δρόμος προς Νέες Καρυές.

Σύμφωνα με όσα γράφει το onlarissa.gr, στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου Νίκαια – Φάρσαλα σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα στο οποίο επέβαινε 95χρονος συγκρούστηκε με δύο οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣΑ, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 95χρονος κατέληξε, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι που υπέστησαν ελαφρά τραύματα δεν επιθυμούσαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.