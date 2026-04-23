Ηράκλειο: «Ο δράστης της δολοφονίας της Ελευθερίας ήθελε να πετάξει το πτώμα σε γκρεμό» λέει μαρτυρία (Βίντεο)

Στο γεγονός πως ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης ήθελε να πετάξει τη σορό της άτυχης γυναίκας σε γκρεμό στάθηκε μαρτυρία ντοκουμέντο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR ο μάρτυρας τόνισε πως ωστόσο το σχέδιο του δεν πέτυχε καθώς το όχημα βρήκε σε βράχο.

«Ήταν αδιέξοδο το σημείο. Λίγα μέτρα πριν ακινητοποιήθηκε, βρήκε σε βράχο. Υπήρχε δρόμος που κατέβαινε σε ποτάμι, με πυκνή καλαμιά, που θα δυσκόλευε τις αρχές να εντοπίσουν το όχημα.

Ήθελε να την πετάξει στο ρέμα μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε. Την εγκαταλείπει στο χωράφι και συνεχίζει την καθημερινότητά του για δύο μέρες. Νιώθει όμως τον κλοιό να σφίγγει και βάζει τέλος στη ζωή του μπροστά στις εικόνες, σε ένα ερειπωμένο παρεκκλήσι, στον Προφήτη Ηλία» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Στο πίσω μέρος, αριστερά, και βγήκε από το δεξί μάγουλο, καρφώθηκε στο ταμπλό. Το ένα μάτι, το αριστερό, ήταν μπλαβιασμένο, πιο φουσκωμένο από το άλλο… σαν να είχε δεχθεί γροθιά. Η γυναίκα ήταν πεσμένη στα πίσω πατάκια, ανάμεσα στα καθίσματα, και την είχε σκεπάσει μέχρι τη μέση με ένα μαύρο μπουφάν».