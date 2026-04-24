Ηράκλειο: «Η οικογένεια δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει» – Τι είπε ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από τη δολοφονική επίθεση του 40χρονου πρώην συντρόφου της στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου για να της πουν το ύστατο χαίρε.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η παρουσία των τριών παιδιών της, τα οποία βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της τελετής, εμφανώς συντετριμμένα και ανίκανα να συνειδητοποιήσουν την απώλεια της μητέρας τους.

Στο Mega μίλησε ο γιος της 43χρονης και περιέγραψε πώς βιώνει η οικογένεια την απώλεια: «Από εκεί ψηλά είμαστε σίγουροι ότι θα μας βλέπει, ότι θα μας βοηθήσει, ήταν η μητέρα μας, μας αγαπούσε, θα μας αγαπάει. Αναγνωρίσαμε αυτές τις ημέρες ότι δεν είμαστε μόνο 3-4, ο κόσμος έχει αλληλεγγύη, καλοσύνη, δεν έχω λόγια να το χαρακτηρίσω. Η οικογένεια δεν έχει μικρύνει, έχει μεγαλώσει, τα αδέλφια μου και ο πατέρας παραμένει. Πιο δύσκολα είναι η γιαγιά μου. Θα περάσει το δικό της Γολγοθά, θέλω να ξέρει ότι είμαστε μαζί της».